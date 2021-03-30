«Теперь не боимся»: Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова поделились, как живут после прививки от коронавируса

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова поделились, как живут после прививки от коронавируса Фото: Instagram.com

Коронавирус обошел стороной Виктора Рыбина и Наталью Сенчукову. В этом есть заслуга и самих артистов. Они не только старались соблюдать все меры безопасности, но еще одни из первых сделали прививку от заболевания.

Еще в октябре прошлого года супруги отправились в больницу и поставили прививки. Прошло полгода, за это время можно было оценить состояние своего здоровья и понять: стоило прививаться или нет.

Ответ на этот вопрос у семьи давно имеется. Основатель группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга певица Наталья Сенчукова уверены, что решение было правильным.

- Это был наш выбор, мы решили не рисковать своим здоровьем и здоровьем близких. Мы очень хотели, мы ждали эту прививку, — заявили исполнители Пятому каналу.

Артисты признаются, что следили за разработкой отечественной вакцины от ковида и не сомневались, что она будет надежной. Именно этим обусловлено их желание как можно скорее поставить прививку.

Тем, кто еще сомневается, Рыбин и Сенчукова советуют не думать.

- Теперь, ребята-девчата, делайте свой выбор, чтобы быть здоровыми. И, главное, не бойтесь. Мы весь год боялись чего-то, а теперь не боимся, - признались исполнители.

Среди тех, кто сделал прививку от коронавируса, джазовый музыкант Игорь Бутман, телеведущая Анна Чапман, продюсер Иосиф Пригожин, музыкант Родион Газманов и многие другие.