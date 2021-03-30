В Москве обещают сильный ветер и дождь 30 марта 2021 Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве, по прогнозам синоптиков, после обеда во вторник, 30 марта, ожидается сильный ветер, а также начнется дождь, который будет идти до утра среды, 31 марта. Об этом предупреждают Дептрансе столицы.

«По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра ожидается усиление ветра до 17 м/с и дождь», - говорится в заявлении ведомства, опубликованного в Telegram-канале.

В Дептрансе просят автомобилистов соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров, а также не парковаться вблизи деревьев и шатких конструкций.