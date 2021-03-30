Задержанный в Москве бывший член банды Басаева приговорён к 14 годам колонии

Члена банды Басаева приговорили к 14 годам колонии

Бывшего члена банды Басаева и Хаттаба Германа Арбинина суд признал виновным в посягательстве на жизнь военнослужащих и бандитизм. Он приговорён к 14 годам заключения в колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет России.

В сообщении СК также сказано, что мужчина проживал в Ставропольском крае.

Напомним, утром в четверг, 25 марта, СК сообщил о задержании 23 марта одного из бывших боевиков в рамках расследования уголовного дела о вооружённом нападении банды под руководством Басаева и Хаттаба 29 февраля 2000 года на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики.

Сайт KP.ru также сообщал, что Арбинина задержали в Дорогомиловском районе Москвы. Он писал стихи, завёл YouTube-канал и аккаунт в Instagram, на который подписана 101 тысяча человек. Искусственный интеллект нашёл Арбинина по фотогарфиям в соцсетях.

На сайте также рассказывали о стихотворении, посвящённом "Брату Адаму Джабраилову", который был задержан за терроризм в 2005 году.