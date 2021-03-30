Стипендии отличникам и переподготовка педагогов: Губернатор Василий Орлов рассказал, как Амурская область повышает качество образования

Вопросы качества образования в Амурской области обсудили замминистра просвещения РФ Виктор Басюк и губернатор Амурской области Василий Орлов. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Качество образования в Амурской области обсудили 30 марта заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк и губернатор Амурской области Василий Орлов. В совещании так же приняли участие представители органов местного самоуправления, отвечающие за качество образования в школах каждого муниципалитета области.

По мнению заместителя главы Министерства просвещения, у Приамурья большой потенциал для роста качества образования. Виктор Басюк поблагодарил амурского губернатора за большую включенность в решение вопросов образования региона.

- Я неоднократно был в регионе, знакомился с системой образования и знаю, что у вас есть очень хорошие начинания, которые, на мой взгляд, позволят региону сделать существенный рывок в вопросах качества общего образования и управленческих механизмов системы, – подчеркнул Виктор Басюк. – Вместе с тем хочу отметить, что структурные элементы, как регионального министерства образования и науки, так и областного института развития образования, полностью соответствует приоритетам государственной политики, и мы благодарны вам, Василий Александрович, за эффективный подход к организации работы.

Участники совещания обсудили задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным: Россия должна войти в десятку ведущих мировых стран по качеству общего образования. Для этого, по мнению губернатора Василия Орлова, в Амурской области необходимо решить три главных задачи. Две из них связаны с модернизацией образовательной инфраструктуры: это строительство новых школ и капитальный ремонт старых, а также цифровая трансформация образования. Еще одна задача – обеспечение амурских школ профессиональными педагогическими кадрами.

- Здесь хочу отдельно поблагодарить Минпросвещения РФ, благодаря поддержке которого в Благовещенском государственном педагогическом университете открылся центр межрегионального значения для учителей, его цель – развитие современных компетенций и технологий в педагогике, – отметил глава Амурской области.

Василий Орлов затронул еще одну важную тему: повышение мотивации школьников и учащихся колледжей. В прошлом году глава Приамурья учредил губернаторские стипендии для отличников — как школьников, так и студентов, а также победителей и призеров этапов всероссийской олимпиады школьников.

- С этого года мы начнем поддерживать студентов, совмещающих хорошую учебу и работу по профилю, - рассказал Василий Орлов. - Таким образом, мы решаем несколько задач: стимулируем молодежь к более полному и качественному получению знаний, создаем условия, чтобы после выпуска из образовательных учреждений студенты оставались в регионе, и обеспечиваем нашу экономику качественными кадрами на перспективу.