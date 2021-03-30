Столетняя украинка вылечилась от коронавируса Фото: Александр ГЛУЗ

Одна из самых возрастных жительниц Черновцов, столетняя Мария Тихоновна, вылечилась от коронавируса.

Столетняя пациентка попала в больницу с 30-процентным поражением легких. Коронавирусной инфекцией заболели члены семьи пенсионерки. При этом это была первая госпитализация в ее жизни.

У Марии Тихоновной также выявили сопутствующие заболевания, вызванные возрастом. Первые несколько дней женщине становилось хуже, однако позже она пошла на поправку.

В честь выздоровления пенсионерке в больнице организовали небольшой праздник, медработники подарили ей цветы.

Напомним, ранее в Москве 101-летняя женщина победила коронавирус. Несмотря на то, что в силу возраста пациентка была в гурппе риска и поступила в больницу с симптомами прогрессирующего заболевания, медикам удалось спасти ее жизнь. Вовремя назначенное правильное лечение дало результат, и теперь пенсионерка готовится к выписке: