В Мытищах мужчина забаррикадировался в частном доме и стреляет из окна по прохожим и полицейским

В коттеджном посёлке "Новые Вешки" в городе Мытищи Московской области мужчина забаррикадировался в частном доме и ведёт из окна стрельбу по прохожим и сотрудникам Росгвардии.

Отмечается, что пострадавших нет.

Прибывшие оперативники готовятся к штурму коттеджа.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, территория вокруг дома оцеплена.

В заложниках у стрелка могут находить двое взрослых и ребёнок, сообщает источник "Интерфакса". Также отмечается, что мужчина, стреляющий из окна собственного дома, - пенсионер.

Сейчас силовики по мегафону призывают его сдаться, но он им не отвечает и не выдвигает никаких требований.

На место происшествия выехал корреспондент "Комсомольской правды". Следите за нашей информацией.