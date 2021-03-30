Xiaomi займется производством электромобилей

Компания Xiaomi запустит производство электромобилей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайская компания по производству смартфонов Xiaomi заявила о планах заняться производством собственных электромобилей. Об этом гласит официальное заявление компании.

Согласно документу, Xiaomi создаст "дочку", которая и займется производством электромобилей. На начальном этапе планируется инвестировать около 10 миллиардов юаней или 1,5 миллиарда долларов. В следующие десять лет общая сумма вложений должна достигнуть 10 миллиардов долларов. Главой "дочки" станет гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь.

Компания Xiaomi была основана в 2010 году и сейчас входит в четверку самых крупных производителей смартфонов в мире. В декабре 2020 года рыночная капитализация Xiaomi впервые превысила 100 миллиардов долларов.

В конце декабря прошлого года в России представили первый российский электромобиль, претендующий на звание серийного, получивший название "Кама-1". Он способен проехать на одной зарядке в среднем 150-200 километров. Предполагается, что поначалу "Каму" будут использовать в каршеринге, а потом пустят в свободную продажу. Цена будет сильно зависеть от объема выпуска. На данный момент называют "вилку" 1,2-2 млн рублей.