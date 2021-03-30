Песков: правительство сдерживает цены на продукты так, чтобы это не приводило к товарным перекосам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство сдерживает цены на продукты так, чтобы это не приводило к товарным перекосам. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, назвав это филигранным процессом.

«Правительство осуществляет все действия во исполнение соответствующего поручения главы государства таким образом, чтобы это не привело к каким-то товарным перекосам во всей товарно-продуктовой цепочке - и с точки зрения производителей, и с точки зрения ритейлеров», - сказал пресс-секретарь, комментируя вопрос, сколько еще придется замораживать цены и обращают ли в Кремле внимание на другие категории товаров.

Представитель Кремля заявил, что «это сложный и филигранный процесс», указав на то, что мониторинг ситуации в данной сфере также выполняет кабмин. Песков повторил, что, это все находится, как одно из поручений президента России Владимир Путина, под контролем администрации.

Напомним, сегодня, 30 марта, правительство России продлило соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Согласно решению кабмина, цены на сахарный песок останутся в рамках соглашения до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года.