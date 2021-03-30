Песков: в Европе предлагали вакцинировать иностранцев в России

Песков заявил, что в Европе предлагали разрешить иностранцам вакцинироваться в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представители ряда европейских стран предлагали пускать иностранцев в Россию для вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Были уже инициативы относительно того, что необходимо подумать, можно ли предоставить возможность иностранцам приезжать к нам, так или иначе, и делать здесь прививки. Такие инициативы были. Они были даже, скажем так, от представителей некоторых европейских стран, — рассказал журналистам Песков.

Он добавил, что сейчас во многих странах наблюдается дефицит вакцины, так как производители не успевают снабжать их дозами. Песков добавил, что вопрос о том, нужно ли пускать иностранцев в Россию для вакцинации, должен решать оперативный штаб, который возглавляет Татьяна Голикова.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает конкуренции вакцин от коронавирусной инфекции, а также против политизации вопросов их распространения. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в западных странах прикладывают беспрецедентные усилия, чтобы заставить отказаться от закупки вакцин от коронавируса российского производства.