Стали известны дата и номер выступления Манижи на Евровидении 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представительница России на международном песенном конкурсе «Евровидение» Манижа выступит в первом полуфинале смотра 18 мая. Об этом говорится на официальном сайте конкурса.

«Порядок проведения двух полуфинальных шоу был определен продюсерами принимающего вещателя и утвержден Мартином Остердалом, исполнительным директором "Евровидения"», - отметили организаторы в сообщении, опубликованном во вторник, 30 марта.

Манижа выступит на конкурсе под номером три. Вместе с нею в первом полуфинале выступят участники из Словении, Литвы, Австралии, Швеции, Ирландии, Кипра, Северной Македонии, Хорватии, Бельгии, Норвегии, Израиля, Азербайджана, Румынии, а также Украины и Мальты.

Напомним, певица Manizha представит Россию с песней «Русская женщина». Маниже Сангин 29 лет, и она сама является автором и исполнителем собственных песен, а также режиссером музыкальных клипов, и общественным деятелем в области борьбы против домашнего насилия. Девушка с 2019 года амбассадор фонда «Подари жизнь», а в 2020 году Манижа стала послом Доброй воли Организации Объединенных Наций по делам беженцев.