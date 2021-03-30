Посольство РФ в Австралии предупредило об ответных мерах на антироссийские санкции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антироссийские санкции, которые были введены Австралией из-за строительства Крымского моста, являются недружественным шагом, и не останутся без последствий. Такое заявление сделала пресс-атташе российского посольства в Канберре Илья Рощенков

«Расцениваем это как недружественный шаг, который, разумеется, не останется без последствий», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Напомним, Австралия ввела санкции против четырех компаний и одного физлица из России. Отмечалось, что ограничительные меры связаны со строительством Крымского моста, а их введение было выполнено в координации с Канадой, которая накануне также объявила о введении ограничений.

Напомним, Крым вернулся в состав России в ходе референдума, который состоялся в 2014 году, когда за возвращения полуострова в состав России проголосовало 96,77 процента населения Республики. Крымский мост является один из крупнейших проектов современной России. Его общая протяженность составляет 19 километров. Мост состоит из двух магистралей - автомобильной и железнодорожной.