Экономисты рассказали, как получать пассивный ежемесячный доход по 100 тысяч рублей

Россиянам назвали способ пассивно получать сто тысяч рублей в месяц Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Получать пассивный доход по сто тысяч рублей в месяц вполне реально. Для этого можно, к примеру, вкладывать сбережения в ценные бумаги. Об этом рассказал аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Правда, эксперт добавил, что для такого существенного дохода вложения тоже должны быть внушительными.

«Чтобы обеспечить себе постоянный поток дохода в размере 100 тыс. в месяц, вам потребуется вложить как минимум 20 млн рублей. Три базовых варианта для получения ренты: купоны от облигаций, дивиденды от акций или выплаты из фондов недвижимости. В среднем они приносят 6–7% в годовых», - цитирует экономиста газета «Известия».

Еще одним способом получать пассивный доход в размере 100 тысяч рублей станут банковские вложения. Единственное, в этом случае вложения должны быть еще солиднее, поскольку годовая ставка в этом случае ниже. Так, управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко отмечает, что банковский депозит для таких доходов должен составлять более 26 миллионов рублей, передает телеканал «360».

Напомним, ранее эксперт рассказал, когда восстановится российская экономика. Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов отметил, что много будет зависеть от пандемии коронавируса и снятия ограничительных мер в экономиках стран-ключевых торговых партнеров России, передает «Свободная пресса».