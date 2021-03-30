Песков: Путин ответит на вопросы о Навальном во время встречи с Макроном и Меркель

Дмитрий Песков заявил, что Путин ответит на вопросы о Навальном на встрече с Макроном и Меркель Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин ответит на вопросы о блогере Алексее Навальном во время контакта с лидерами Франции и Германии Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель, если они будут заданы.

- Естественно, в ходе такого общения любая из сторон вольна ставить те вопросы, которые считает важными. Это абсолютно нормальная практика. Если подобные вопросы будут поставлены, президент, конечно же, даст необходимые разъяснения, — заявил журналистам Песков.

Он уточнил, что формат контакта лидеров трех стран пока не определен.

29 марта появилась информация, что Россия, Франция и Германия согласовывают возможный контакт Путина, Меркель и Макрона. Он добавил, что основной темой конференции станет ситуация на Донбассе. Песков рассказал, что в Кремле серьезно обеспокоены эскалацией в Донбассе, а также провокационными действиями украинских силовиков.