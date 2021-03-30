В Швеции назвали преимущества России в случае конфликта с НАТО Фото: REUTERS

Москва продолжает сохранять выгодное положение на суше в районе Балтийского моря, поэтому в случае военных действий России будет проще получить подкрепление. Это одно из тех преимуществ, которой по мнению шведской газеты Aftonbladet, есть у российской стороны перед НАТО в случае конфликта.

Кроме того, как отмечает издание, согласно подсчетам Института оборонных исследований, Россия всего за неделю сможет собрать и отправить в Северную Европу около 68 механизированных батальонов, тогда как Североатлантический альянс – по меньшей мере 43.

Также в газете указывают на наличие у России большого количества артиллерии и наземных систем ПВО. Как отмечается, в отличие от Москвы, НАТО располагает меньшим количеством соединений для высокоинтенсивного конфликта, и менее скоординированы поскольку речь идет о разных странах.

Тем не менее эксперты заявляют, что у НАТО тоже есть свои преимущества, в частности на море и в воздухе. По их оценкам, до 80 процентов общей огневой мощи Запада приходится на ВВС.

«Россия сможет выбирать, где атаковать, а значит, избежит встречи с частью наземных войск Запада. Поэтому все будет происходить настолько быстро, что самолеты НАТО не успеют применить меры против российских наземных сил», - говорит один из исследователей Кристер Паллин.