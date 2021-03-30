Видео с места стрельбы мужчины по прохожим в Мытищах попало в сеть Фото: Михаил ФРОЛОВ

Появилось видео с места стрельбы в частном доме коттеджного посёлка «Новые Вешки» в городе Мытищи Московской области, где мужчина забаррикадировался и ведёт из окна стрельбу по прохожим и сотрудникам Росгвардии.

Как писал сайт kp.ru, ранее корреспондент «Комсомольской правды» сообщил, что по данным сотрудников полиции, во вторник, 30 марта, доме забаррикадировался 61-летний москвич Владимир Александрович Барданов, после чего открыл стрельбу.

В Следственном комитете сообщили, что мужчина бросил две гранаты и открыл огонь, когда сотрудники Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности пришли осматривать его дом. Барданова подозревали в причастности к незаконному обороту оружия.

Сайт KP.ru сообщал, что силовики по мегафону призывали стрелка сдаться, но тот им не отвечает и не выдвигает никаких условий.