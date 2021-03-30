Комитет Совфеда поддержал закон о просветительской деятельности

Комитет Совфеда по образованию и науке рекомендовал палате одобрить закон о просветительской деятельности Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре поддержал проект о закреплении понятия "просветительская деятельность" в законе "Об образовании в РФ". Его также порекомендовали одобрить палате на пленарном заседании. Члены СФ рассмотрят проект завтра, 31 марта.

В документе сказано, что федеральные органы власти в сфере образования смогут выдавать образовательным организациям заключения о координации их участия в международном сотрудничестве.

Образовательные организации смогут заключить договор с иностранными организациями и гражданами только при наличии заключения Минобрнауки или Минпросвещения. Эта мера не коснётся договоров об оказании образовательных услуг иностранным гражданам.

При этом федеральные государственные образовательные организации, которые находятся в ведении федеральных государственных органов, смогут получить такое заключение только от вышестоящего федерального госоргана.