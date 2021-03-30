Ассоциация операторов фитнес-индустрии предложила включить посещение клубов в ДМС

Минздраву предложили внести фитнес в договоры ДМС Фото: Артем КИЛЬКИН

Ассоциация операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) предложила включить тренировки в договоры ДМС. Эксперты отметили, что такой запрос от страховых компаний существует уже сейчас, однако для этого деятельность спорт-клубов должна иметь медицинскую лицензию.

Чтобы реализовать эту идею Ассоциация предложила разработать упрощенную систему лицензирования для возможности включения фитнес-услуг в полисы ДМС. В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко одобрил это предложение, но добавил, что реализация инициативы потребует «дополнительной проработки в тактической части», передает «Российская газета».

«Период, связанный с пандемией COVID-19, показал, что те, кто внимательно относятся к своему здоровью и своей физической форме, легче переносят коронавирусную инфекцию и быстрее возвращаются к прежнему образу жизни», - добавил министр на совещании по вопросам стимулирования к ведению здорового образа жизни.

Напомним, ранее Госдума приняла закон о налоговом вычете по НДФЛ с расходов на занятия спортом и фитнесом. Максимальный размер таких выплат составит 15,6 тысячи рублей, передает телеканал «360».