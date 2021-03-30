Рада приняла проект заявления, что война в Донбассе – «российско-украинский вооруженный конфликт» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховная рада Украины приняла проект заявления, в котором война в Донбассе называется «российско-украинский вооруженный конфликт». Ранее этот конфликт называли «агрессия России против Украины».

Такое заявление может полностью блокирует выполнение Киевом Минских договоренностей, поскольку в стороны конфликта в них четко определены Киев с одной стороны, Луганская и Донецкая непризнанные республики с другой. В данном случае реч идет о том, что сторонами конфликта выступают Украина и Россия.

Как писал сайт kp.ru, ранее в ходе своего интервью пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал выполнение Минских соглашений. По его словам, с того момента, как президентом Украины стал Владимир Зеленский продвинуться в реализации Комплекса мер по выполнению данного так и не удалось. Кроме того, представитель Кремля выразил надежду, что ситуация в Донбассе не перерастет в боевые действия.