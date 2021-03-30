Александр Трембицкий назначен новым главой Ростехнадзора

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Александра Трембицкого новым главой Ростехнадзора. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Александра Трембицкого новым главой Ростехнадзора.

- Новым руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) стал Александр Трембицкий. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Ранее Александр Трембицкий более восьми лет занимал должность заместителя главы РостехнадзораДо этого он был руководителем Северо-Кавказского управления службы и главой департамента по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю администрации Краснодарского края.

Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Игоря Круглинского заместителем руководителя Рособрнадзора. До своего назначения Игорь Круглинский занимал должность начальника управления организации и проведения государственной итоговой аттестации ведомства.