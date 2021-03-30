Беглого итальянского мафиози нашли по кулинарному блогу на YouTube Фото: REUTERS

Итальянского мафиози Марка Ферена Клода Биара, который около семи лет находился в бегах, удалось поймать благодаря кулинарному блогу на YouTube.

Как передает The Guardian, в 2014 году итальянские власти выдали ордер на арест Биара, которого обвиняли в незаконном обороте кокаина, организованном на юге Италии одним из кланов калабрийской мафиозной группировки «Ндрангета». Но преступник сбежал из страны и скрывался от правоохранительных органов.

Выяснилось, что 53-летний мафиози вел тихую жизнь в курортном городе Бока-Чика, расположенном в Доминиканской Республике, куда Биара переехал из Коста-Рики. Разыскиваемый преступник старался не привлекать к себе внимание, однако вместе с женой вел YouTube-канал, где они делились рецептами итальянских блюд. Он скрывал свое лицо, однако его выдали татуировки на теле.

На прошлой неделе власти Доминиканской Республики выдали беглого мафиози правоохранительным органам Италии. Преступника удалось задержать благодаря сотрудничеству Интерпола с итальянскими следственными органами. В минувший понедельник, 29 марта, Биара самолетом доставили в Милан.