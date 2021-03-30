Владимир Лукин ушел с поста президента Паралимпийского комитета России из-за санкций WADA

Владимир Лукин сложил полномочия президента ПКР Фото: Александр ГЛУЗ

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин, вице-президенты организации Борис Иванюженков, Рима Баталова и Олег Смолин сложили свои полномочия, сообщили в пресс-службе ПКР.

- Сегодня на заседании исполкома были рассмотрены и удовлетворены личные заявления о сложении полномочий заместителя председателя комитета Совфеда по международным делам Владимира Лукина в качестве президента ПКР и депутатов Госдумы Бориса Иванюженкова, Римы Баталовой и Олега Смолина в качестве вице-президентов ПКР, — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Причиной стали санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которым российским чиновникам запретили занимать руководящие должности в международных спортивных федерациях до 16 декабря 2022 года.

Лукин занимал должность главы ПКР с 1997 года. Врио президента ПКР назначен Павел Рожков.

Ранее по той же причине министр спорта РФ Олег Матыцин приостановил деятельность на посту президента Международной федерации студенческого спорта (FISU). Исполнять обязанности руководителя федерации будет первый вице-президент FISU Леонц Эдер.