В Минздраве заявили о возможности третьей волны коронавируса в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией позволяют говорить о третьей волне эпидемии на территории России. Об этом во вторник, 30 марта, заявила заместитель главы российского министерства здравоохранения Татьяна Семенова в ходе выступления на неделе медицинского образования.

- К сожалению, вторая волна пандемии коронавирусной инфекции захватила и начало текущего года. В настоящее время показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить о третьей волне эпидемии, несмотря на беспрецедентные меры, которые были приняты в нашей стране, - сообщила она.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, сегодня российские медики зафиксировали на территории страны 8 277 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – это минимальный суточный прирост новых инфицированных с 1 октября прошлого года. Общее число заразившихся за всё время пандемии в РФ составляет 4,53 миллиона человек.