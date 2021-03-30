Мария Степанова стала первым российским писателем, чья книга попала в лонг-лист Букеровской премии

Степанова стала первым российским писателем, номинированным на Букеровскую премию Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Российская писательница России Мария Степанова вошла в "длинный список" Международной Букеровской премии, которую присуждают в области литературы на английском языке. Степанова стала первым российским писателем, номинированным на Букеровскую премию. В списке представлены произведения 13 авторов из 12 стран.

В лонг-лист вошла её книга-эссе "Памяти памяти", в которой Степанова изучает личную и историческую память и рассказывает историю своей семьи. В 2018 году произведение было удостоено российской литературной премии "Большая книга".

До изменения формата и разделения списка номинантов на "длинный" и "короткий", в число претендентов на международную премию в области литературы также были включены Людмила Улицкая в 2009 году и Владимир Сорокин в 2013 году.

Муж Степановой, Глеб Морев, сообщил в своём Facebook, что писательница благодарит всех за поздравления, но пока не может выйти на связь.

- Герой дня сидит на даче, на которой вырубился интернет (обрыв кабеля) и очень плохая мобильная связь. Всех очень благодарит за поздравления! - написал Морев.