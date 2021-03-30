Путин: в России не допустят конфликтов на почве межнациональной и религиозной нетерпимости

Владимир Путин заявил, что в России не допустят конфликтов на почве межнациональной и религиозной нетерпимости Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское правительство не допустит конфликтов на фоне национальной или религиозной неприязни, а также переноса зарубежных конфликтов подобного рода на территорию страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

- В основе большинства горячих точек, которые полыхают сейчас на карте мира, экономические и политические причины, само собой. Но для разжигания конфликтов провоцируют, как правило, межнациональную и религиозную нетерпимость. Мы в России не должны этого допустить, — заявил Путин во время заседания Совета по межнациональным отношениям.

Он добавил, что власти России не допустят переноса зарубежных конфликтов такого рода на территорию РФ.

Ранее Путин отметил важность крепления общероссийской гражданской идентичности. Российский лидер в этом контексте напомнил о проблемах, с которыми сталкиваются многие государства и на американском, и на европейском континенте.