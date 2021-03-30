Путин призвал не допустить открытия отдельных школ для детей-мигрантов в России Фото: REUTERS

В школах на территории России детей-мигрантов должно быть столько, чтобы можно было адаптировать их к языковой среде. Очень важно не допустить ситуации, которая сложилась в Европе и США, где формируются целые школы, укомплектованные только детьми-мигрантами. Об этом российский президент Владимир Путин заявил во вторник, 30 марта, в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.

- В некоторых государствах Европы и в Соединенных Штатах сложилась ситуация, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают. Там начали открываться целые школы, которые почти на сто процентов укомплектованы детьми мигрантов, - рассказал глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что в России ни в коем случае нельзя допустить развития событий подобного рода. Количество детей мигрантов в российских учебных учреждениях, по словам президента, должно быть таким, чтобы фактически адаптировать этих детей к российской языковой среде и культуре.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава государства в ходе заседания также подчеркнул важность укрепления общероссийской гражданской идентичности. Владимир Путин отметил, что с проблемами по этой теме сталкиваются многие государства Европы с Штаты.