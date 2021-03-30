Путин: ситуация с коронавирусом в России гораздо лучше, чем в других странах Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация с пандемией коронавирусной инфекции на территории России гораздо лучше, чем в других странах мира. Об этом глава государства сообщил в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям во вторник, 30 марта.

- У нас ситуация на данный момент времени гораздо лучше, чем во многих традиционных странах, куда наши туристы с удовольствием ездят, - сказал российский лидер.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова заявила, что в настоящее время показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории страны позволяют говорить о начале третьей волны эпидемии. Тем временем, в России за последние сутки выявили только 8 277 новых случаев коронавируса, а это минимальный показатель с 1 октября прошлого 2020 года.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вакцинация является единственным способом борьбы с коронавирусной инфекцией, и призвал усилить пропаганду вакцинации в России и в мире.