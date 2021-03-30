В Австрии заявили о планах по закупке вакцины "Спутник V"

Канцлер Австрии заявил о планах по закупке вакцины "Спутник V" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил о планах по закупке российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Он считает, что в этом вопросе важна эффективность и безопасность препарата, а не его страна-производитель, гласить пресс-релиз ведомства федерального канцлера.

- В вопросе вакцин не должно быть геополитических шор. Единственное, что должно играть роль - это насколько вакцина эффективна и безопасна, а не откуда она. Поэтому мы с февраля находимся в хорошем контакте с российской стороной, за что я очень благодарен, — сказал Курц.

В ведомстве рассказали, что переговоры с Россией идут, но конкретных договоренностей пока нет, пишет РИА Новости.

Ранее Себастьян Курц обратился к Европейскому агентства лекарственных средств и заявил, что категорически настаивает на регистрации "Спутника V". Он посоветовал ЕМА регистрировать все безопасные препараты.