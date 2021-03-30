Минпросвещения РФ готовит систему оценки образовательных потребностей детей мигрантов Фото: Мария АНАНОВА

Российское министерство просвещения готовит специальную систему оценки индивидуальных образовательных потребностей детей мигрантов. Об этом во вторник, 30 марта, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе заседания совета при президенте России по межнациональным отношениям.

- Данная система оценки будет не только выявлять уровень владения детей русским языком и возможные проблемы при освоении общеобразовательной программы, но так и позволит в дальнейшем сформировать для него необходимую образовательную траекторию и программы психолого-педагогического сопровождения, - объяснил министр.

Сергей Кравцов добавил, что систему оценки образовательных потребностей детей мигрантов планируется запустить в пилотном режиме уже в начале следующего учебного года. По словам главы Минпросвещения, специалисты ведомства также разработали курсы для учителей и методические материалы для классных руководителей, чтобы они умели работать с такими детьми.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что, по словам российского президента Владимира Путина, в школах страны должно быть столько детей-мигрантов, чтобы можно было адаптировать их к языковой среде. Глава государства сообщил, что в Европе и США начали открывать школы, почти полностью укомплектованные такими детьми, и призвал не допустить такой ситуации в России.