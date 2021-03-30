Представлена эмблема зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии Фото: REUTERS

Представлена официальная эмблема зимних Олимпийских игр, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году. Об этом во вторник, 30 марта, сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Победителем голосования стал логотип Futura, который набрал 74 процента голосов и обошел вариант под названием Dado. В голосовании на официальном сайте организационного комитета приняла участие 871 тысяча человек, а сами варианты эмблем были представлены 6 марта текущего года в рамках музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Впервые логотип Олимпийских игр был выбран всенародным голосованием.

Победителем голосования стал логотип Futura. Фото: Twitter @Olympics

Победивший в голосовании логотип представляет собой стилизованное изображение числа 26 в сером цвете. Представитель координационной комиссии Международного олимпийского комитета по Олимпийским играм 2026 года Сари Эссайя объяснила, что эмблема Futura была вдохновлена «темами спорта, солидарности и устойчивого развития».

- Данный логотип выполнен в динамичном и современном дизайне, который отражает фундаментальные ценности Олимпийских и Паралимпийских зимних игр, - подчеркнула Сари Эссайя.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 26 февраля 2026 года.