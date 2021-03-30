Захарова: обличение расизма стало возможным благодаря СССР

Мария Захарова заявила, что без СССР не было бы осуждения расизма Фото: Михаил ФРОЛОВ

Благодаря позиции СССР после Второй мировой войны сформировалось отрицательное отношение к расизму, фашизму и нацизму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время выступления в Совфеде на круглом столе "Информационная политика России и защита исторической правды".

- Был бы процесс деколонизации завершен глобально, если бы не было Советского Союза в рядах победителей (Второй мировой войны)? Он бы начат не был. Я сейчас говорю про [движение] Black Lives Matter и так далее - насколько чувствительны вопросы расизма даже сегодня. Обличение расизма и неприятие его во всем масштабе, в котором он был, стало возможным, исходя из принципиального отношения Советского Союза, — заявила Захарова.

Она добавила, что без СССР не было бы и отрицательного отношения к фашизму и нацизму. По мнению Захаровой, такие взгляды могли бы быть полезны ряду политических силы и могли бы "вести за собой массы".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российское правительство не допустит конфликтов на почве религиозных и межнациональной нетерпимости. Он добавил, что власти России не допустят переноса зарубежных конфликтов такого рода на территорию РФ.