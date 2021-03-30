Уголовное дело возбуждено после убийства 16-летнего студента в Солнечногорске Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Тело 16-летнего студента из Москвы со множественными ножевыми ранениями обнаружили сегодня прохожие на пустыре в Солнечногорском городском округе. По данному факту правоохранители уже возбудили уголовное дело, сообщается во вторник, 30 марта, на официальном сайте ГСУ СК России по Московской области.

- Утром на пустыре в деревне Брехово прохожим обнаружено тело московского студента. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 Уголовного кодекса России, - говорится в сообщении правоохранительного органа.

В настоящее время на месте преступления работают следователи и криминалисты. Правоохранители осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей, а также устанавливают обстоятельства убийства и лиц, причастных к его совершению.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне в Солнечногорске был жестоко убит 15-летний подросток: на теле юноши обнаружили 38 ножевых ранений. По обвинению в его убийстве правоохранители арестовали 26-летнего местного жителя.