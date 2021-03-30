Песков: подавляющее число россиян не согласно с мировоззрением Навального

Дмитрий Песков заявил, что большинство россиян не поддерживают взгляды Навального Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большинство россиян не согласны с мировоззрением блогера Алексея Навального.

Ранее в интервью "Аргументам и фактам" Песков сообщил, что мировоззрения Навального ему "противны".

- Оно абсолютно отличное от моего, и я имею право с ним абсолютно не соглашаться. И собственно, с этим мировоззрением не соглашается подавляющее количество жителей нашей с вами страны, — сказал Песков на просьбу журналистов пояснить, в чем заключается разница взглядов.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин ответит на вопросы о блогере Алексее Навальном во время контакта с лидерами Франции и Германии Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель, если они будут заданы. Он отметил, что стороны имеют право задавать те вопросы, которые считают важными.