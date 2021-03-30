Опубликован список оружия, зарегистрированного на стрелка из Мытищ

В Мытищах мужчина забаррикадировался в частном доме и стреляет из окна по прохожим и полицейским Фото: Предоставлено очевидцами

На Владимира Барданова, который открыл стрельбу по силовикам и прохожим в Мытищах, зарегистрировано оружие:

— Охотничий карабин МА-136

— Охотничий карабин Anschutz

— Охотничий карабин Blaser Р93

— Охотничье ружьё МЦ-109

— Охотничья винтовка с нарезным стволом

— Пистолет Grand Power T10

Об этом сообщил источник KP.ru.

Напомним, сегодня, 30 марта, сотрудники ФСБ и МВД пришли с обыском в дом Барданова в элитном коттеджном посёлке Новые Вешки около подмосковных Мытищ. Его подозревают в незаконном обороте оружия. Барданов забаррикадировался в доме, открыл стрельбу из окна и бросил две гранаты.

Он выпустил из дома двух взрослых и ребёнка, которые всё это время находились с ним. Территорию дома оцепили, а затем СОБР начал штурм. Владимир Барданов устроил взрыв. Также сообщается, что над домом стрелка виден чёрный дым.