В Москве карма мгновенно настигла таксиста, который не пропускал "скорую помощь" Фото: Олег ЗОЛОТО

Карма мгновенно настигла московского таксиста, который отказался пропустит "скорую помощь". Машина ехала по проспекту Андропова, а вслед за ней - реанимобиль. Медики спешили на вызов к больному с подозрением на инсульт.

Водитель неотложки включил маячки, и спецсигналом пытался освободить себе правую полосу. Это зафиксировал и видеорегистратор "скорой". Однако таксист упорно не хотел пропускать реанимобиль и сворачивать на другую полосу. Он сделал это только тогда, когда ему самому уже нужно было поворачивать налево.

Однако от ответственности водитель уйти не успел. Прямо на повороте его остановил сотрудник ГИБДД. Он "прочитал" ситуацию и остановил недобросовестного таксиста у обочины.

Для пациента все, к счастью, закончилось хорошо. Его успели вовремя доставить в больницу.

Недавно похожий случай произошел в Петербурге. Водитель белой «Сузуки» несколько раз специально подрезал машину скорой помощи. Полицейским потребовалось меньше дня, чтобы выявить нарушителя. Водителю грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от трех месяцев до года.

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