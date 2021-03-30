Песков: Россия будет наращивать производство и поставки за рубеж вакцин от коронавируса

Песков: Несмотря ни на что имидж этой вакцины и доверие к этой вакцине абсолютно безупречны, и это оправданно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия будет увеличивать поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" за рубеж по мере того, как будет увеличиваться её производство, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Спрос на российские вакцины велик, за границей велик спрос на российскую вакцину "Спутник", несмотря ни на что имидж этой вакцины и доверие к этой вакцине абсолютно безупречны, и это оправданно. По мере того, как будет наращиваться производство, разумеется, будет в большей степени удовлетворяться спрос и зарубежных потребителей, - заявил Песков во время своего регулярного брифинга.

Он также отметил, что обеспечение вакциной россиян остаётся в абсолютном приоритете для российских властей.

Ранее Песков рассказал обозревателю "Комсомольской правды" Александру Гамову о самочувствии президента России Владимира Путина после вакцинации от коронавируса.