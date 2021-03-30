Голикова: Число абортов в России сократилось с 2016 года почти на 40%

С 2016 года в России на 39% сократилось количество абортов, сообщила Голикова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России с 2016 года на 39% снизилось количество абортов, сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

- Хочу отметить, что за период с 2016 года количество абортов в Российской Федерации сократилось на 39%. Это серьёзные цифры, - заявила Голикова во время заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Она также отметила, что сейчас заметны предпосылки для дальнейшего снижения этого показателя.

Зампред правительства добавила, что снижение рождаемости в России развивается уже не так стремительно. В 2019 году темпы рождаемости снизились на 8%, а в 2020 году - на 3%.