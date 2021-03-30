Путин поддержал идею создания центра истории Великой Отечественной войны

Путин поддержал идею создания центра по истории Великой Отечественной войны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поддержал идею ученых создать в РФ координационный центр истории Великой Отечественной войны, который хранил бы память об отдельных участниках боевых действий.

Директор Института российской истории Юрий Петров отметил, что сейчас история ВОВ становится историей семей. По его словам, было бы целесообразно создать координационный центр, который определял бы приоритеты исследований по этой теме и помогал намечать малоизученные, но важные темы.

- Думаю, что это интересно и правильно. Конечно, в советское время истории Великой Отечественной войны уделялось немало внимания. В современной России мы не должны забывать об этом, потому что интерес людей к этому огромен, — согласился российский лидер.

Осенью 2020 года Владимир Путин подчеркнул важность сохранения памяти о всенародном подвиге победы в Великой Отечественной войне. Также он отметил весомый вклад в победу со стороны подросток и женщин, которые трудились на заводах и вступали в партизанские отряды.