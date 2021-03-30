МВД России подготовило проект нового закона о мигрантах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российское министерство внутренних дел уже подготовило проект нового федерального закона о мигрантах. Документ внесут в правительство страны в конце текущего года. Об этом во вторник, 30 марта, сообщила руководитель главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

Она отметила, что проект закона подготовили в рамках реализации концепции государственной миграционной политики, которая была утверждена в 2018 году.

- Совместно с заинтересованными органами исполнительной власти уже подготовили новый проект федерального закона, который помимо реформирования различных режимов для мигрантов предусматривает возможность, в том числе для детей мигрантов, продления сроков пребывания в России. Но это перспектива будущего, - объяснила Валентина Казакова.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе заседания отметила, что в российских школах должно быть столько детей-мигрантов, чтобы можно было адаптировать их к языковой среде и не допустить ситуации, сложившейся в США и Европе, где начали открывать школы, полностью укомплектованные мигрантами.