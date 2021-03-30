Врачи назвали пять правил, которые помогут быстрее восстановиться после вакцинации Фото: REUTERS

Любая вакцинация – это стресс для организма. Врачи советуют соблюдать определенные правила, чтобы снизить вероятность побочных эффектов и ускорить восстановление организма.

Первое правило: никакого стресса.

Терапевт Анастасия Сафронова напоминает, что любые стрессовые ситуации могут стать причиной снижения иммунитета, а значит, в защите появляется брешь, через которую могут проникнуть вирусы.

Второе правило: не переохлаждаться и не перегреваться.

Три-четыре дня до вакцинации и столько же после не стоит посещать бани, сауны и бассейны, проходить процедуры закаливания. Стоит также отказаться от приема ванной в течении трех дней, так как часто место инъекции не рекомендуют мочить, сообщает Life.ru.

Правило третье: правильное питание и минимум физических нагрузок

Перед прививкой нужно ограничить употребление алкоголя как минимум на три дня. Столько же, а лучше чуть больше, не принимать спиртное после вакцинации. Из рациона нужно исключить копчености, сыр с плесенью, шоколад, клубнику и цитрусовые. В противном случае организм может дать избыточный иммунный ответ на вакцину.

Несколько недель после вакцинации стоит избегать физических нагрузок, чтобы не перегружать организм.

Правило четвертое: больше витаминов и белков

Иммунолог Марина Аплетаева советует проконтролировать уровень витамина D в организме. В зависимости от результата, привести показатели в норму. Врач также рекомендовала не злоупотреблять витаминами, лучше перед применением проконсультироваться с врачом.

Питание нужно выстроить таким образом, чтобы в организм попало максимальное число полезных микроэлементов и белков. Нужно есть мясо, рыбу, яйца.

Правило пятое: не спешить с детьми

После вакцинации в течении 2-3 месяцев стоит отложить вопрос планирования беременности или процедуру ЭКО. Так как организм будет ослаблен, высок риск заболеваемости CoViD-19.