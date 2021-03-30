Дорожные карты по интеграции России и Белоруссии могут согласовать до конца апреля 2021 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Белорусский посол в России Владимир Семашко считает, что Москва и Минск могут завершить согласование оставшихся дорожных карт по интеграции двух государств до конца апреля текущего 2021 года. Посол отметил, что в этом случае сами карты и программу их реализации можно будет подписать в первой половине этого года.

- На сегодняшний день из 28 карт 21 уже готова к подписанию. Значит, осталось всего семь. До конца апреля этого года, я рассчитываю, они будут согласованы. И тогда дорожные карты и программу их реализации возможно будет подписать в первой половине этого года, - сообщил Владимир Семашко в интервью «Российской газете» во вторник, 30 марта.

Посол Белоруссии в России добавил, что к январю 2022 года Москва и Минск должны успеть принять межправительственные соглашения, которые оговорены дорожными картами.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что максимально возможная интеграция России и Белоруссии была бы в интересах обоих государств, однако о полных объединении нашей страны и республики речи не ведётся.