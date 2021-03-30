Лукашенко выступил против "размывания" полномочий президента

Лукашенко отказался «размывать» полномочия президента Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он против "размывания" полномочий главы государства при проведении конституционной реформы.

- Что волнует прежде всего? Готовы ли те, кто хочет дополнительных полномочий, к их реализации? Ведь это не только дополнительное право оперативно и гибко решать вопросы, но и нагрузка, дополнительная ответственность. Ответственность — ключевой аспект, - приводит БелТА слова Лукашенко в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что при наделении полномочиями главными принципами должны стать незыблемые приоритеты "комфорт и благосостояние населения".

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что максимально возможная интеграция России и Беларуси была бы в интересах населения обеих стран, но о полном объединении двух этих государств речи не ведётся.