Число воспитанников детдомов в России сократилось на 42% с 2015 года

В России с 2015 года сократилось количество воспитанников детдомов на 42% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава департамента госполитики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская на круглом столе в Совфеде сообщила, что число воспитанников детских домов в РФ сократилось на 42% с 2015 года.

- С 2015 года количество детей-сирот, которые воспитывались в организациях для детей-сирот, по данным государственного банка (данных), сократилось на 42%, с 71,2 тыс. до 41,5 тыс. по состоянию на начало 2021 года, — сообщила Фальковская.

Она добавила, что сейчас в законодательство вносятся изменения, касающиеся стимуляции россиян по приему сирот в семьи. Также улучшается работа органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова рассказала, что в РФ на 39% снизилось количество абортов с 2016 года. Зампред правительства добавила, что снижение рождаемости в России развивается уже не так стремительно.