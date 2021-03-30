Роспотребнадзор смягчил требования по тестированию на коронавирус в России

Роспотребнадзор разрешил обеспечивать охват населения тестами на коронавирус любым методом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор разрешил обеспечивать минимальный уровень охвата населения России тестированием на коронавирусную инфекцию любым методом, а не только ПЦР-тестами. Об этом во вторник, 30 марта, говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

- Обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления коронавирусной инфекции не менее 200 исследований на 100 тысяч населения любыми из методов, который определяет генетический материал или антиген вируса, с использованием диагностических препаратов и тестов, зарегистрированных в России, - говорится в постановлении главного санитарного врача России.

Как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки на территории России врачи выявили 8 277 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – это минимальный суточный прирост новых инфицированных с 1 октября 2020 года.