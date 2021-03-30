Президент Словакии приняла отставку премьер-министра Игора Матовича

Игор Матович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку премьер-министра государства Игора Матовича. Глава государства также поручила сформировать правительство страны бывшему министру финансов Эдуарду Хегеру. Трансляцию состоявшейся в президентском дворце в Братиславе церемонии вели местные телевизионные каналы во вторник, 30 марта.

- Президент поручает господину Эдуарду Хегеру сформировать новый кабинет министров республики, - зачитал указ Чапутовой глава протокола президентской администрации, который вел церемонию.

Отставка премьер-министра Словакии Игора Матовича Матовича состоялась на фоне правительственного кризиса, который обострился из-за покупки страной по его инициативе незарегистрированной в Евросоюзе российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Уход политика с поста главы правительства республики призван урегулировать разногласия в правительственной коалиции.