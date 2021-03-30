Шэрон Стоун рассказала, как хирург увеличил ей грудь без её согласия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Шэрон Стоун призналась, что в 2001 году ей пришлось пережить операцию по удалению доброкачественной опухоли в молочной железе. Однако когда она пришла в себя, то обнаружила, что хирург без ее согласия увеличил ей грудь.

- Когда с меня сняли бинты, я обнаружила, что у меня груди больше на целый размер. Он [хирург] сказал, что они "лучше соответствуют размеру моих бедер", - рассказала Шэрон в интервью The Sun.

Медик счел, что с большой грудью актриса будет лучше выглядеть. К счастью для него, Шэрон не стала подавать в суд.

Ранее актриса рассказала, как ее обманули на съемках картины "Основной инстинкт". По словам Шэрон, режиссер фильма Пол Верховен заставил ее сняться в эротической сцене без белья обманным путем.

Он убедил актрису в том, что что ее белое нижнее белье «бликует» и попросил его снять. Режиссер пообещал, что зрители не увидят ничего лишнего. Однако при просмотре финального монтажа актриса обнаружила обман. Она даже хотела подать на режиссера в суд, но потом передумала.