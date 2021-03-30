В ВОЗ назвали лабораторное происхождение коронавируса "маловероятным"

В ВОЗ назвали лабораторное происхождение COVID-19 "маловероятным" Фото: ИВАНОВА Диана

Лабораторное происхождение коронавирусной инфекции нового типа "крайне маловероятно". Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам визита в китайский город Ухань, ставший очагом COVID-19.

- Лабораторное происхождение пандемии было сочтено крайне маловероятным, — гласит текст доклада организации.

Международная группа экспертов ВОЗ прилетела в Китай 14 января и все это время проводила с китайскими коллегами исследования по выяснению происхождения коронавируса. Специалисты посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и лабораторию BSL-4, с которой связаны слухи об искусственном происхождении коронавируса.

Однако позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал не отказываться от версии лабораторной утечки коронавируса и продолжить исследования.

В середине февраля прошлого года эксперты ВОЗ оставили четыре версии происхождения COVID-19. Наиболее вероятной ученые считают версию передачи коронавируса от животного человеку через промежуточного хозяина. Вероятной эксперты назвали прямую передачу вируса от животного человеку. Также возможен вариант передачи коронавируса через замороженные продукты. Крайне маловероятным эксперты назвали версию об утечке вируса из лаборатории.