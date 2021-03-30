В Китае ядерную установку «Буревестник» назвали козырем России в противостоянии Западу. Фото: кадр из видео Минобороны России

Ядерная установка «Буревестник» является новым козырем России в противостоянии западным государствам. Об этом во вторник, 30 марта, написало китайское издание «Чжунго цзюньван», ссылаясь на мнение военных экспертов.

По словам китайских специалистов, российские ракеты «Буревестник» представляют собой главное оружие российских стратегических войск.

- Благодаря новым ракетам армии России удастся усилить свое ядерное сдерживающее влияние в отношении стран Запада. В настоящее время ни одно государство в мире не может противопоставить «Буревестнику» систему противовоздушной обороны, которая была бы способна отразить его удар, - пишет издание.

Напомним, в 2018 году российский лидер Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию объявил о создании новых видов российского вооружения, которое призвано обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед. В перечне российских разработок значилась и крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник».