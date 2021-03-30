Власти Италии вводят пятидневный карантин для всех приезжающих из ЕС

СМИ: Италия вводит пятидневный карантин для приезжающих из ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Туристы, прибывающие в Италию из стран Европейского союза, должны будут иметь при себе справку об отрицательным результате ПЦР-теста на коронавирус и пройти пятидневный карантин после приезда, сообщает агентство ANSA. Издание утверждает, что Роберто Сперанца, глава Минздрава Италии, в течение вторника, 30 марта, подпишет соответствующее распоряжение.

После прохождения карантина туристы должны будут снова сдать тест на коронавирус.

Для всех, кто не входит в состав Европейского союза и Шенгенской зоны, предусмотрен карантин на 14 дней. Сейчас приехать в Италию можно только с рабочей поездкой или для учёбы. Формально туризм и поездки внутри страны запрещены. Несколько стран находятся в созданном властями Италии "чёрном списке": сообщение с ними приостановлено из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Сперанца также допустил возможность закупки российских вакцин от коронавируса.