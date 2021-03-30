СВР: чиновники Евросоюза пытаются дискредитировать российскую вакцину от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чиновники из Европейского союза пытаются дискредитировать российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 30 марта, заявил глава пресс-бюро Службы внешней разведки Сергей Иванов.

Он объяснил, что в последнее время стремление некоторых европейских представителей безоговорочно следовать в фарватере жестких установок США в отношении России приобретает гротескные формы.

- Евробюрократы не хотят мириться с ситуацией, когда российская сторона стремится помочь другим государствам и может извлечь из этого коммерческую выгоду. Они стараются пресечь эту активность России. О том, сколько жизней можно спасти российским препаратом, они даже не задумываются, - сообщил Сергей Иванов.

По мнению представителя СБР, вероятнее всего, основным стимулам за ответственных за дискредитацию российской вакцины лиц в ЕС является коммерческая выгода.