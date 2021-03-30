В России предложили разрешить пользователям отключать алгоритмы соцсетей

В России предложили разрешать пользователям отключать рекомендательные алгоритмы в соцсетях Фото: Анастасия ОСИПОВА

Комиссия по правовому регулированию цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России предложила разрешить пользователям по желанию отключать рекомендательные сервисы в соцсетях, онлайн-кинотеатрах и интернет-магазинах.

Так, комиссия предлагает ввести понятия "рекомендательный сервис" и "оператор рекомендательного сервиса", чтобы регулировать конкретных операторов через аудиторные показатели.

Как объяснил глава комиссии Александр Журавлев, рекомендательные алгоритмы некоторых сервисов искусственно создают интерес к товарам, оказывающим влияние на общественное мнение и повышающим риск социальных конфликтов, пишет "Коммерсант".

Документ был направлен главе Минцифры Максуту Шадаеву, главе комитета по информполитике Госдумы Александру Хинштейну и зампреду комитета по законодательству и госстроительству Совфеда Ирине Рукавишниковой.

Осенью прошлого года телевещатели России предложили регулировать видео в сети, новостные агрегаторы, соцсети и сайты, которые по некоторым признаком можно отнести к СМИ, по правилам обычного телевидения. Об этом гласит текст проекта Концепции развития телерадиовещания на 2020-2025 годы.